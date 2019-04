La stellina dell’Ajax David Neres, prossimo avversario della Juventus in Champions, ha raccontato di come ha conquistato la fidanzata, la modella tedesca Kira Winona

Tra i giovani talenti dell’Ajax da cui la Juventus dovrà ben guardarsi in vista dell’andata dei quarti di Champions League di mercoledì, c’è anche David Neres, attaccante brasiliano classe 1997 già nel mirino di un po’ di big in vista del prossimo mercato. Tra i segreti dell’esplosione quest’anno dell’ex San Paolo non soltanto le indubbie doti tecniche ed il duro allenamento, ma pure l’amore: quello con la modella tedesca Kira Winona, biondo astro nascente delle passerelle europee che pure sui social vanta giù un certo seguito (circa 50mila followers su Instagram).

Conquistarla, pensaranno i più, non deve essere stato comunque facile anche per un calciatore quasi famoso come Neres, giusto? E invece no perché, come confessato dallo stesso brasiliano di recente nel corso di una intervista per l’emittente TRL, in realtà ottenere un appuntamento da Kira è stato molto più semplice di quanto previsto: «Non ho dovuto fare molto – ha ammesso Neres – . L’ho vista su Instagram e le ho mandato un messaggio privato scrivendole: “Sono David, esci con me”». Tutto qui.

Del resto al giovane talento verdeoro l’autostima di certo non manca, così tanto da dichiarare nel corso di un’altra intervista, senza troppa timidezza, rispetto alla sua dolce metà: «Perché la mia ragazza è perfetta? Perché sta con me». Game, set, match.