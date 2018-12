La modella brasiliana Dayane Mello, ricomparsa solo da poco su Instagram, ospite speciale alla finale del GF VIP con la figlia Sofia per una sorpresa all’ex compagno Stefano Sala…

Una puntata strepitosa, scoppiettante, piena di colpi di scena ed imprevisti… se solo l’avessimo vista. La finalissima del Grande Fratello VIP ieri ha regalato di sicuro emozioni ai telespettatori, con la vittoria di Walter Nudo al fulmicotone e tanto altro. I più però hanno già decretato sui social un’altra vincitrice: la formidabile Dayane Mello (da pochissimo ricomparsa su Instagram con un account che conta meno di cinquemila followers). La formidabile modella brasiliana non era quest’anno uno dei partecipanti del reality (in compenso però ne ha già fatti altri, tranquilli), ma è stata comunque ospite della serata condotta da Ilary Blasi. La Mello è stata infatti protagonista di una sorpresa all’ex compagno, il modello (guarda caso) Stefano Sala – finalista del programma – accompagnando la figlia, Sofia, avuta da lui qualche anno fa. Tutto molto bello e commovente, certamente… soprattutto l’apparizione a tratti mariana della Dayane.

Con la sua bellezza la super-brasiliana non poteva effettivamente passare propriamente inosservata, ma del resto era prevedibile: sin dai suoi esordi tv nel 2014, la Mello è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni e milioni di italiani. Di uno in particolare per primo: Mario Balotelli, a cui Dayane ha confessato di essere stata per un brevissimo periodo sentimentalmente legata quando, ancora giovane, era approdata per la prima volta nel nostro Paese (leggi anche: BALOTELLI GELOSO PER DAYANE? – FOTO). «È il mio amore eterno: Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la colpa è sua – aveva raccontato Dayane qualche tempo fa – . Ero venuta in Italia per uno shooting, avevo conosciuto Balotelli in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi». Ecco, tra i nostri programmi favoriti di quest’anno non c’era il GF VIP, c’è da dire che però con la stupenda Mello ieri era proprio tutta un’altra storia.