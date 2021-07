Demiral Dortmund, parla il ds: «Escludo il suo trasferimento»

Il ds del Borussia Dortmund Kehl ha parlato del difensore della Juventus Demiral. Il turco è nel mirino del club tedesco

«Non entro nello specifico dei nomi, ma guardiamo il mercato dei difensori. Vogliamo aspettare però di vedere come si evolve la situazione legata ai nostri. Siamo preparati ad ogni scenario, ma è escluso che spenderemo tanto per un giocatore d’ora in avanti. La crisi dovuta al Covid-19 ha causato perdite e dobbiamo stare attenti al bilancio».