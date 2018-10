Melissa Satta: il Milan, il derby e la… “nocciolina” di Icardi – VIDEO

Milan: la tifosa doc Melissa Satta torna sul derby perso domenica contro l’Inter e bacchetta i giocatori rossoneri

Velina, influencer, wag ed ora anche scrittrice: Melissa Satta è in libreria con la sua prima autobiografia, “M come Melissa”, che racconta gli inizi nel mondo dello spettacolo, la vita privata, i segreti e l’incontro con il compagno Kevin-Prince Boateng, centrocampista del Sassuolo, da cui ha avuto il figlio Maddox. Nel libro della showgirl sarda però non mancano anche riferimenti più generali al calcio: la Satta, che ha da poco lasciato le vesti di padrona di casa di Tiki Taka, in onda su Italia 1, a favore della signora Icardi, Wanda Nara, vanta infatti anche un passato da calciatrice provetta.

E proprio a proposito di calcio e di Icardi non poteva mancare un commento sull’ultimo derby perso dal suo Milan. Secco il giudizio di Melissa: «Gennaro Gattuso è un allenatore “very strong”, i giocatori invece… ogni tanto si perdono». L’ex di Bobo Vieri – superato nella classifica marcatori all time nerazzurra domenica scorsa proprio da Icardi – ha poi paragonato il gol finale dell’argentina ad una nocciolina andata di traverso. «Poteva starci anche il pareggio», il pensiero amareggiato della Satta. Sarà per un’altra volta.