Di Biagio, audio choc su Zaniolo: «Avevi ragione, è un cerebroleso»

Le parole di Luigi Di Biagio, ex commissario tecnico dell’Italia Under 21, su Nicolò Zaniolo. Tutti i dettagli

Un audio whatsapp riportato da La Repubblica sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Il protagonista è l’ex ct dell’Italia U21 Luigi Di Biagio in riferimento all’ex Roma Nicolò Zaniolo.

PAROLE – «Non capisce un ca…Io l’ho mandato in tribuna, l’ho sfondato sperando di riprenderlo in tempo, ma niente. Niente. Purtroppo quando dico che è cerebroleso…adesso tutti a dirmi ‘c’avevi ragione’, ma che avevo ragione, è un problema grande per lui. Per la vita, non capisce un ca…».