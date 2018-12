La conduttrice del Gran Gala Del Calcio 2018, Diletta Leotta, si è presentata con un super look e un décolleté da urlo – FOTO

Nella serata di ieri si è celebrato l’evento del Gran Galà Del Calcio 2018 per premiare tutti i giocatori, allenatori e staff della stagione di Serie A passata. Diversi i giocatori premiati a partire da Icardi per passare poi da Pjanic. Ma a colpire, nel corso della serata, è stata la presentatrice italiana DilettaLeotta che si è presentata con un vestito stile sirena che ha risaltato le sue curve, in modo specifico il suo décolleté. Per questo motivo non è di certo passata inosservata alle telecamere. La presentatrice ha ricevuto i complimenti da parte del popolo del web per la bellezza sfoggiata. Di seguito, eccovi alcune foto della serata di ieri sera.