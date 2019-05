Fuori programma hot per Diletta Leotta: durante l’intervista a Roberto Mancini la conduttrice di DAZN, intenta a palleggiare con una pallina da tennis, finisce… “in mutande”

Diletta Leotta è ormai culto: la conduttrice di DAZN sui social (e non solo sui social) è sempre motivo di interesse (spesso quasi maniacale) per i maschietti. Di recente la bionda conduttrice siciliana ha anche dato vita ad un nuovo programma tv, “Linea Diletta”, con l’obiettivo di intervistare faccia a faccia alcuni dei protagonisti del mondo del pallone. Dopo la prima intervista andata in onda poco prima di Inter-Juventus all’ex tecnico nerazzurro José Mourinho, protagonista di recente delle domande della Leotta è stato anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, per l’occasione ospitato all’interno di un campo da tennis (altra grande passione del tecnico).

Tra una pausa e l’altra dell’intervista Diletta, nei panni di provetta freestyler in gonna e tacchi a spillo, si è “dilettata” (non a caso) anche con alcuni palleggi ad altissimo quoziente di difficoltà con una pallina da tennis. Tra i fermo immagine diffusi sui social, uno in particolare sembrerebbe aver destato particolaremente l’attenzione dei tifosi. Il motivo? Inopinatamente la gonna della padrona di casa di DAZN ad un certo punto pare sollevarsi mostrando una minima parte della biancheria intima: un fuori programma diventato, suo malgrado, uno dei tanti cult della rete in questi giorni.