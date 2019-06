Il 30 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dl Crescita: prevista anche una tassazione agevolata per i club italiani

Il 30 aprile 2019, dopo la deliberazione del Governo Conte e l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, il Decreto Legge Crescita (Dl Crescita) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il suddetto decreto dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno 2019, e quando entrerà in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2020, fra le altre cose, prevederà una serie di agevolazioni fiscali per alcune categorie di lavoratori. Questo permetterà anche ai club calcistici italiani, in particolare alle società di Serie A, di godere di notevoli vantaggi a livello fiscale rispetto agli ultimi anni.

Cosa dice

Il Dl Crescita modifica l’articolo 16 del Decreto legislativo del 14 settembre 2015 – che già prevedeva un trattamento ‘speciale’ per i lavoratori arrivati in Italia – e porta la tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25% per i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti e che si impegnano a farlo per i due successivi. In caso di permanenza in Italia inferiore ai due anni, il beneficio fiscale decade con conseguente ritorno della tassazione al 45% su tutto il pregresso.

Effetti sul calciomercato

Alla luce di quella che sarà la nuova legislazione in materia, i club italiani avranno una notevole agevolazione in termini di ingaggi dei giocatori, i quali vengono pagati lordi, ovvero comprensivi di tasse.

In virtù di queste considerazioni, se oggi un ingaggio da 10 milioni di euro porta al giocatore circa 5,5 milioni di netto, con la nuova legislazione questo importo sale a 7,5.

Si capisce pertanto che in virtù di questa agevolazione, a partire dalla stagione 2020-21, i club italiani avranno maggiore competitività sul calciomercato, visto che potranno offrire ai calciatori stranieri ingaggi netti superiori rispetto a quanto possano fare oggi.