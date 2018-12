Donnarumma, bicchiere mezzo pieno: «Era importante non perdere»

Milan-Torino è terminata 0-0, solo un punto per Gigio Donnarumma e compagni: ecco l’analisi dell’estremo difensore rossonero

«Il bicchiere è mezzo pieno: l’importante era non perdere»: così Gigio Donnarumma al termine di Milan-Torino, posticipo della 15^ giornata di Serie A terminato 0-0. L’estremo difensore rossonero ha commentato così ai microfoni di Milan Tv: «Potevamo fare di più, ma sapevamo che sarebbe stata difficile: abbiamo anche avuto la possibilità per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Ora testa alle prossime partite».

Il portiere rossonero è stato protagonista di un intervento prodigioso su Iago Falque: «Cerco sempre di aiutare i miei compagni dando il massimo, cerco sempre di dare il 100%. La parata è stata difficile, ma non so se sia la mia più bella. Difesa? Stiamo facendo molto bene, abbiamo trovato l’equilibrio giusto: faccio i complimenti ad Abate che si sta adattando al ruolo di centrale e sta facendo bene».