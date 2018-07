Georgina, Irina, Cristina… Tutte le donne di Cristiano Ronaldo – FOTO

Tutte le donne di Cristiano Ronaldo: agli albori fu Nereida, quindi la love story con Irina, passando per i presunti flirt italiani con Raffaella Fico e Cristina Buccino, infine Georgina…

Tante donne. Anzi tantissime: Cristiano Ronaldo è una macchina da gol, soldi e – a quanto si dice – anche gossip. Così i presunti (più o meno) flirt che sono stati accostati all’asso portoghese del Real Madrid, in predicato di passare alla Juventus, nemmeno si contano. Due le fidanzate ufficiali tuttavia: la super-modella russa Irina Shayk, con cui ha intrattenuto una relazione di oltre tre anni, e l’attuale compagna, la spagnola Georgina Rodriguez (leggi anche: CALCIOMERCATO: JUVENTUS-RONALDO: IL MESSAGGIO DI GEORGINA – FOTO), conosciuta in un negozio in cui lei lavorava come commessa oltre un anno fa. Su tutte le altre voci – non sempre confermate c’è da dire – ed anche un certo alone di mistero. Sì, perché Ronaldo ha avuto anche tre figli (Cristiano Ronaldo Junior di 7 anni ed i due gemellini di un anno Eva e Mateo) frutto della surrogazione artificiale, oltre ad Alana, nata di recente dall’amore con Georgina…

C’è chi mormora insomma che Ronaldo non sia in fondo tutto questo gran tombeur de femmes come si dice, e chi parla addirittura da anni di una sua presunta omosessualità mai dichiarata. Ancora voci e gossip ovviamente, considerata la carrellata di donne affiancate a sua maestà CR7 nel corso degli ultimi anni: dalla prosperosa modella inglese Gemma Atkinson, con cui avrebbe avuto una relazione ai tempi del Manchester United, passando per Nereida Gallardo, sua prima fiamma una volta passato al Real Madrid (sarà proprio lei a dichiarare anni dopo: «Ronaldo si crede Dio, ma a letto si addormenta dopo la prima volta»), fino ad arrivare ai presunti flirt italici: la modella Elisa De Panicis (guarda anche: ELISA DE PANICIS-RONALDO? LE TIFA NAPOLI – FOTO), l’ex di Mario Balotelli Raffaella Fico, Nicole Minetti e la più recente Cristina Buccino. Nel mezzo mai mezza parola da parte del diretto interessato: si dice che a Ronaldo piaccia poco raccontare della sua vita privata a parole, coi fatti tuttavia…

Guarda anche: LE FOTOGALLERY DI TUTTE LE #CN24GIRLS