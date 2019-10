Dybala, amore a gonfie vele con Oriana. Ma la suocera…

L’amore tra l’attaccante argentino e la cantante Oriana Sabatini continua ma la suocera non sarebbe contenta

Paulo Dybala si sta riprendendo il suo posto nella Juventus, l’amore con Oriana va a gonfie vele anche se ci sarebbero problemi in famiglia. La mamma della cantante infatti avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni forti in un’intervista radiofonica in cui avrebbe affermato di “odiare” il calciatore per aver portato lontano sua figlia, lontano dagli amici e dagli affetti.

Dybala avrebbe già risposto di prendersi cura della fidanzata sperando così di mettere a tacere ulteriori voci sul suo conto. Chissà che le cose non passano tornare apposto.