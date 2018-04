Tra Dybala e Antonella spunta un’altra Ginevra: l’ex di Bettarini jr. – FOTO

Dejavu Dybala: prestazioni opache in campo e nuove voci di gossip. Intravista allo Stadium la blogger Ginevra Lambruschi: ad invitarla – pare – l’attaccante argentino, di nuovo in crisi con la sua Antonella

Non è sempre matematico, ma in genere quando le cose fuori dal campo non vanno alla grande, in campo non è che vadano assai meglio… Di sicuro questo è il caso di Paulo Dybala, reduce da una prova decisamente scialba – condita da tanto di espulsione finale – in Champions League contro il Real Madrid. Già a inizio stagione, ricorderete, dopo un avvio incredibile, l’argentino era stato protagonista di un vistoso calo che aveva addirittura portato l’allenatore Massimiliano Allegri a relegarlo in panchina: all’epoca si mormorava di presunti problemi familiari e, soprattutto, di cuore per l’attaccante della Juventus, appena reduce dalla separazione con la fidanzata storica, Antonella Cavalieri. Quest’ultima era tornata in Argentina e, almeno fino a dicembre, a Torino di lei si erano perse di fatto le tracce, mentre per Dybala il gossip impazzava…

Si parlava infatti di un flirt estivo – che la diretta interessata non ha mai smentito, tutt’altro – con la blogger Ginevra Sozzi e di alcune scappatelle dell’argentino durante le vacanze. Poco prima di Natale, poi, ecco il colpo di scena: il ritorno di fiamma tra Paulo ed Antonella (leggi: DYBALA E ANTONELLA DI NUOVO INSIEME ), quindi un netto miglioramento delle prestazioni in campo – guarda caso – dell’attaccante fino all’infortunio e… ad oggi. Come svelato infatti da Tiki Taka lunedì notte a Torino sarebbe apparsa negli ultimi tempi un’altra Ginevra, la bionda blogger toscana Ginevra Lambruschi, già nota alle cronache rosa per la relazione con Niccolò Bettarini, figlio dell’ex difensore di Fiorentina e Sampdoria, ora personaggio tv, Stefano e della conduttrice Simona Ventura. La Lambruschi stessa ha postato sul proprio account di Instagram un’immagine relativa all’ultima di campionato bianconera, Juve-Milan, direttamente dall’Allianz Stadium. I gossip mormorano che ad invitarla alla partita sia stato – indovinate un po’ – proprio Dybala. Di Antonella, invece, di nuovo nessuna traccia: che sarà successo?