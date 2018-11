Dybala, l’ex cecchino diventa regista nella Juventus di CR7

La Juventus continua la sua marcia inarrestabile trainata da Cristiano Ronaldo, ma c’è chi risente dell’arrivo di CR7: Paulo Dybala!

Prima in Champions League e prima in Serie A, la Juventus ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e lo ha fatto sotto il segno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto fare il definitivo salto di qualità alla formazione di Massimiliano Allegri, ma c’è chi ha risentito dell’arrivo del fuoriclasse di Madeira: parliamo di Paulo Dybala. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Joya è stato costretto ad arretrare il suo raggio di azione, fino diventare quasi un regista: solo due reti fin qui, dieci in meno rispetto a un anno fa.