Dzeko salva la Roma: reazione da leader ai beceri cori della curva

Dzeko salva la Roma: reazione da vero e proprio leader ai beceri cori della curva che hanno causato la sospensione della gara col Napoli

E’ ancora una volta Dzeko il grande protagonista in casa Roma. Anche se, nel successo per 2-1 contro il Napoli, l’attaccante bosniaco non ha trovato la via della rete. Ma tutto è successo intorno al minuto 68 della gara dell’Olimpico.

Il direttore di gara Rocchi sospende infatti la partita a causa di cori discriminatori contro i tifosi del Napoli e lì nasce la reazione da campione di Dzeko. Che arringa l’Olimpico chiedendo di coprire quei beceri cori con gli applausi e manifestazioni di sostegno ai giallorossi. La partita così può riprendere ed incoronare la Roma con il terzo successo di fila.