Tanya, ex Miss Russia, è la nuova fiamma di Lapo. Relax in barca al largo di Portofino con Tanya Frolova, modella russa di 26 anni, per Lapo.