Il Milan e Kakà… grazie a papà! Elena fa girare la testa – FOTO

La modella milanista Elena Baschirotto: misure… da urlo!

Per sentire l’estate sulla pelle ci è bastato sfogliare l’album dei ricordi di Elena, direttamente sul suo profilo Instagram (seguito da quasi 24mila followers… e scusate se è poco). Lei, alta circa un metro e ottanta, misure quasi perfette (85-63-89), viso da bambola che incastona due occhioni da favola, ci appare bellissima e sorridente quasi perennemente in costume. Una vita in vacanza, come hanno cantato gli Stato Sociale all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma la realtà è che Elena Baschirotto da Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, professione modella, con il suo corpo ci lavora: i migliori stilisti e le migliori case di moda da qualche tempo la contendono e, dopo aver girato il mondo (Dubai, Doha, Sri Lanka, tanto per citare alcuni dei posti in cui ha sfilato), sogna adesso di sfondare nel mondo della televisione come valletta e, perché no, magari come conduttrice. Del resto, con un volto (e un fisico) così, nulla le può essere precluso…

Nel mentre la sorridente Elena si tiene impegnata con eventi e fiere internazionali. Poi ovviamente c’è lo sport: la passione per i motori (è stata ombrellina in MotoGP per Suzuki e perfino in Formula 1), per la palestra e… poteva non mancare il calcio? Probabilmente no, considerato l’amore a tinte rossonere che la Baschirotto si porta dietro dall’infanzia: «Sì, tifo Milan perché è la squadra del cuore del mio papi – ci confida la bella vicentina – . Al momento non ho nessun giocatore preferito, però da piccola stravedevo per uno… il fantastico Kakà!». E noi subito ci siamo sentiti un po’ vecchi al ricordo, non troppo lontano, del campione brasiliano raccontato da una ragazza di 23 anni appena. Giovane, fresca, bella e solare: per Elena milanisti e non solo perderanno la testa in tempo zero, ne siamo certi e… possiamo biasimarli?

😁😁😁😁 A post shared by elena baschirotto (@baschirottoelena) on May 1, 2018 at 1:59am PDT

Guarda anche: LE FOTOGALLERY DI TUTTE LE #CN24GIRLS