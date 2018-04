La dottoressa Elena psicanalizza la pazza Inter: a San Siro occhi su di lei – FOTO

La modella Elena Gusmeroli e la sua passione per San Siro

«Precisiamolo subito: io non penso di essere la più bella, mi reputo anche una che ha molto da imparare». Comincia così la presentazione di Elena Gusmeroli, giovanissima modella e nuovo fenomeno social, dall’alto dei suoi quasi 35mila followers su Instagram. Piglio deciso, carattere fermo, Elena è una di quelle che non le manda a dire. Tra le sue passioni il calcio (frequenta assiduamente San Siro da un po’ di mesi) e, soprattutto, l’Inter, squadra per cui ha scelto di simpatizzare da quando si è trasferita a Milano. Merito – sussurrano le voci – soprattutto di un fidanzato speciale transitato per la squadra nerazzurra mesi fa. Elena però è anche una con la testa sulle spalle: laureata in Psicologia all’Università di Cattolica da circa un mesetto, sogna adesso la grande ribalta dei riflettori.

Tanti gli impegni della giovane modella valtellinese, che ha prestato ultimamente la propria immagine per alcune pubblicità in Indonesia e che da qualche mese collabora anche con un team del campionato automobilistico delle Asian GT Series, l’X One Racing. Tra una cosa e l’altra però la Gusmeroli non dimentica mai la sua Inter (anche se di recente ha fatto visita pure al Milan). Si può quasi dire che il suo unico sballo sia… quello nerazzurro: «Sono simpatica e solare, ma un po’ bigotta: i miei amici mi prendono anche in giro perché bevo molto raramente e mi diverto il giusto. Io però sono sicura di quello in cui credo, non mi faccio influenzare facilmente da nessuno», ci ha raccontato Elena, che coltiva anche la passione per i viaggi (è stata ben sei volte a Bali) e la fotografia. Se c’è un pretendente alla porta ne tenga ovviamente conto e… si tenga libero la domenica.

GUARDA TUTTE LE FOTOGALLERY DELLE #CN24 GIRLS