Ufficiale la relazione tra Danilo Gallinari e la giornalista di Sport Mediaset Eleonora Boi: il cestista dei Los Angeles Clippers, nel corso di una intervista, è uscito allo scoperto

La notizia non è sicuramente nuova, ma se non altro adesso è anche ufficiale: Eleonora Boi è felicemente fidanzata. A fare compagnia da un po’ di mesi alla bellissima giornalista sarda di Sport Mediaset c’è il cestista italiano Danilo Gallinari, attualmente in forza ai Los Angeles Clippers. Ad uscire allo scoperto lo stesso Gallo nel corso di una intervista per SportWeek la scorsa settimana: a domanda diretta sul presunto flirt con la Boi, il campione di NBA (tra l’altro tifosissimo del Milan) si è limitato a rispondere affermativamente («Sì, stiamo insieme»).

Nessun mistero dunque, anche perché era stata la stessa Boi, di fatto, ad annunciare la relazione sui social: nelle scorse settimane la giornalista sarda tifosa del Cagliari, da anni ormai una presenza fissa di moltissime trasmissioni calcistiche nazionali, è partita proprio alla volta di Los Angeles ed ha mostrato felice in uno scatto con la canotta del suo Gallinari. A chi gli chiedeva quale fosse la sua squadra di basket preferita, ovvia la risposta: i Clippers.