L’ex Miss Italia ed ex compagna di Max Biaggi Eleonora Pedron rivendica ancora una volta la propria fede juventina con una foto e una citazione su Instagram

Passano gli anni e le storie, ma Eleonora Pedron non rinnega il proprio amore per la Juventus: l’ex Miss Italia 2002 di recente è nuovamente comparsa sui social in maglia bianconera. Su Instagram la Pedron ha sfoggiato la divisa della squadra del cuore con il numero 13 e la didascalia: «Ma dentro casa col vestito da sposa» (citazione di una canzone dei Thegiornalisti), come a voler simboleggiare il matrimonio indissolubile con la Vecchia Signora.

Del resto, terminata la lunghissima storia d’amore con il motociclista Max Biaggi (grandissimo tifoso della Roma, vedasi video in alto), da cui ha avuto due figli, e quella con Daniele Conte, fratello dell’ex tecnico bianconero Antonio, resta immutata solo la fede calcistica.