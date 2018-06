Una promessa è una promessa: Elisa si spoglia per il Napoli (e dimentica CR7) – FOTO

Elisa De Panicis dopo Ronaldo ha occhi solo per l’azzurro

Il suo nome ha tappezzato per mesi i gossip italia e – soprattutto – spagnoli: Elisa De Panicis Agnelli, modella, showgirl, attrice ed influencer, è una botta di vita anche per i frequentatori non propriamente assidui dei social. I risulti si vedono (altroché se si vedono): ben 465mila followers sul proprio account Instagram, un vero e proprio diario di viaggio che la bella Elisa tappezza di foto da ogni parte del mondo (da Miami alla Spagna, passando per Cannes e, manco a dirlo, la sua Milano). C’è poi ovviamente il calcio, ben più di una semplice passione per la biondissima Elisa, mormorano i bene informati: dapprima il presunto flirt con nientepopodimeno che sua maestà Cristiano Ronaldo ed oggi, invece… il Napoli.

Sì perché la De Panicis sa essere anche donna di parola: l’amore azzurro, sbocciato già da un po’ ormai, non si tradisce e vale il costo di un fioretto. Un fioretto mica da ridere, tenetevi forte… «Prima o poi sarà l’anno buono del Napoli, di questo ne sono assolutamente sicura: vincerà lo Scudetto». E quindi, qualora dovesse arrivare la cortese intercessione di San Gennaro, Elisa è già pronta a mantenere la sua promessa: «In caso di trionfo azzurro, potrei improvvisare uno spogliarello, come quello di Sabrina Ferilli ai tempi dello Scudetto della Roma». Così la super-modella made in Italy, un angelo biondo dal fisico statuario e dallo sguardo penetrante, è pronta ad infiammare gli animi di un popolo intero, quello partenopeo. Del resto: una promessa è una promessa.

