Emergenza Coronavirus, Del Piero: «Messaggio dell’Italia molto bello»

Il commento di Alex Del Piero, ex bandiera bianconera, riguardo alle iniziative promosse in Italia contro l’emergenza Coronavirus

Intervenuto a Virgin Radio da Los Angeles, Alex Del Piero ha accolto positivamente la risposta del popolo italiano all’emergenza Coronavirus.

«Il messaggio che sta mandando il nostro paese in giro per il mondo è molto bello. Quando siamo in difficoltà rispondiamo sempre con grande unione ed è proprio ciò che sta accadendo. Gli amici americani mi chiedono spesso come va e ci incoraggiano a distanza. Quello che stanno facendo negli ospedali, la Protezione Civile e la Croce Rossa, è incredibile».