Emergenza Coronavirus, Demiral: «Sto bene, niente panico»

Demiral rassicura i tifosi della Juventus: nessun problema legato al Coronavirus per il difensore bianconero

Attraverso il proprio profilo Twitter, Merih Demirahl ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i provvedimenti di sicurezza della Juventus a seguito del caso Rugani. Ecco le parole del bianconero sull’emergenza Coronavirus.

«Il nostro club ha preso alcune decisioni per motivi precauzionali. Quindi starò a casa per un po. La mia salute va bene e non c’è bisogno di creare panico. Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto. Si prega di prendere le misure necessarie, #iorestoacasa».