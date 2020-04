Emergenza Coronavirus, Arcuri: «La partita non è ancora vinta»

Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri ha parlato del momento in Italia. Le sue parole

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus nominato dal Governo, ha tenuto una conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile.

«La nostra battaglia contro il coronavirus, questo nemico forte e sconosciuto prosegue senza sosta, dobbiamo evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l’avversario in un angolo, che stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori ci dicono solo che stiamo contendendo la portata. Vi imploro di mantenere comportamenti responsabili per evitare che i sacrifici vengano vanificati».