Emergenza Coronavirus, Donadoni: «Non si può rischiare, capite?»

Roberto Donadoni si trova in Cina, essendo allenatore dello Shenzen: ecco la sua testimonianza sul Coronavirus

Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzen, racconta la sua testimonianza sul Coronavirus sulle pagine del Corriere della Sera.

DONADONI – «In Cina c’è grande attenzione nei confronti di coloro che vengono dai Paesi più colpiti e in fondo è giusto che sia così: hanno faticato tanto per cercare di risolvere il problema. La situazione è tornata alla normalità. Le strade sono vive, popolate di gente. Portano la mascherina, ma fa parte della loro cultura, la usavano anche prima che scoppiasse questa epidemia. Basta che uno abbia un po’ di raffreddore e la mette. Diciamo che se prima la indossavano tanti, ora ce l’hanno proprio tutti. Bisogna capire che oggi non si può rischiare. È così difficile?».