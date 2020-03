Emergenza Coronavirus, giocatori Schalke 04 disposti al taglio stipendi

I calciatori dello Schalke 04 hanno risposto positivamente al taglio stipendi per via durante l’emergenza Coronavirus: i dettagli

I giocatori dello Schalke 04 dicono sì al taglio degli stipendi. La squadra tedesca avrebbe risposto positivamente alla proposta suggerita durante l’emergenza Coronavirus.

A riportarlo è Sky Sport Deutschland, che specifica come i Minatori non abbiano ancora definito a quale percentuale di stipendio rinunceranno e per quanto tempo. Tutto verrà deciso nella riunione programmata venerdì.