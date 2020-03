Emergenza Coronavirus: il Brasile ferma tutti i campionati

La Federcalcio del Brasile ha deciso di sospendere tutti i campionati a causa dell’emergenza Coronavirus – FOTO

La Federcalcio brasiliana ha deciso di sospendere tutti i campionati a causa dell’emergenza Coronavirus. A darne l’annuncio, oltre alla pubblicazione del comunicato stampa, è stato il presidente Rogerio Caboclo.

«Siamo consapevoli e prediamo le nostre responsabilità nella lotta contro l’espansione di Covid-19 in Brasile. In relazione ai campionati statali, le Federazioni calcistiche statali, le entità organizzatrici, prenderanno decisioni specifiche per ogni competizione, secondo la loro autonomia locale».