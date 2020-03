Emergenza Coronavirus, il messaggio di Ilicic alla Slovenia

Josip Ilicic ha parlato ai propri connazionali dell’emergenza Coronavirus in Italia: l’appello dello sloveno

Josip Ilicic ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con un messaggio rivolto ai cittadini della Slovenia, sua terra natia, riguardo all’emergenza Coronavirus.

«Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Cari amici e sostenitori. In Italia, gli effetti del Coronavirus si fanno sentire più che in qualsiasi altra parte del mondo. Il peggio è negli ospedali che, a causa della pandemia, non possono più fornire adeguatamente assistenza a tutti i pazienti con malattie gravi. Chiedo lo stesso trattamento per tutti in Slovenia. Rimanete a casa, agite in modo responsabile, poiché questo è l’unico modo per rimettersi in carreggiata. Buona fortuna e rimanete in salute. #Stai a casa».