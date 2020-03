Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa e il bollettino del 14 marzo

Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa del capo della protezione civile Angelo Borrelli del 14 marzo

La consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile che ha stilato il bollettino del 14 marzo riguardo all’emergenza Coronavirus. Ecco i numeri dei contagiati, guariti e deceduti in Italia.

Ci sono 527 guariti in più che porta al totale a 1967. Da registrare 2795 nuovi casi di contagio da COVID-19, il totale sale a 17750. Di questi 7680 sono in isolamento domiciliario mentre 1518 in terapia intensiva. Si registrano 175 decessi in più, il totale ora è 1441.