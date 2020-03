Emergenza Coronavirus, Malagò: «Stupito dal mancato stop delle Coppe»

Il presidente del CONI Malagò non ha nascosto le sue perplessità sul mancato stop delle Coppe europee per l’emergenza Coronavirus

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha espresso il proprio sconcerto per la mancata sospensione delle Coppe europee nonostante il peggioramento dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a Gianlucadimarzio.com.

«Molti, a livello internazionale, ci hanno seguito, altri invece hanno adottato strategie differenti. Non possiamo imporre, ovviamente, regole agli organi sovranazionali, ma la situazione – e non solo in Italia – è talmente grave che, crediamo, per quanto è di nostra competenza, non si possa fare a meno di fermare tutto. Posso dire che sono rimasto stupito del fatto che non si sia ancora deciso di fermare le varie Coppe. Capisco che ci siano degli interessi, economici e sociali, ma la salute è un bene primario e deve essere messo al primo posto».