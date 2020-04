Emergenza coronavirus, Maradona si taglia lo stipendio

Emergenza coronavirus, Diego Armando Maradona si taglia lo stipendio. Ecco il messaggio dell’allenatore del Gimnasia La Plata

Diego Armando Maradona, tecnico del Gimnasia La Plata, si è tagliato una parte dell’ingaggio per poter aiutare il proprio club, in difficoltà vista l’emergenza coronavirus.

A riportarlo Sky Sport, che ha anche riportato il messaggio dell’ex Napoli: «Aiutiamo chi è in difficoltà, ci sono dei ragazzi che non possono permettersi di perdere degli stipendi. C’è chi vuole sfruttare questa situazione per non pagare, non è il momento di cercare scuse».