Emergenza Coronavirus, Marchisio contro i tifosi del PSG

Claudio Marchisio si scaglia contro i tifosi del PSG che hanno fatto il tifo fuori dal Parc des Princes nonostante l’emergenza Coronavirus

Non tutti in Europa sembrano avere compreso la pericolosità del Coronavirus. Rientra fra questi il gruppo di tifosi del PSG che si è ritrovato fuori dal Parc des Princes, teatro del match a porte chiuse contro il Borussia Dortmund, per sostenere la squadra.

Claudio Marchisio su Instagram ha condannato il comportamento dei supporter parigini, commentando così un video dei loro festeggiamenti: «È tempo di Coronavirus. Sapete cosa sta succedendo nel mondo?».