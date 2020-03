Emergenza Coronavirus: Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali

Cristiano Ronaldo contro il Coronavirus: i suoi hotel diventano ospedali. La decisione da applausi del campione portoghese

Fuori e dentro al campo: Cristiano Ronaldo si conferma un campione straordinario. Come riportato da Marca il fenomeno della Juventus ha deciso di trasformare i suoi in Portogallo in veri e propri ospedali in cui accogliere chi è stato contagiato dal Coronavirus.

L’accesso alle strutture sarà completamente gratuito e lo stesso CR7 pagherà i medici e finanzierà tutto il personale necessario al funzionamento dei vari centri