Emergenza Coronavirus, stop al campionato in Portogallo

Stop anche per la Primeira Liga: sospeso il campionato di calcio portoghese a seguito dell’aggravamento dell’emergenza Coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione di calcio del Portogallo ha disposto la sospensione del campionato di calcio. Ecco il provvedimento attuato in risposta all’emergenza Coronavirus.

«Il gruppo di emergenza creato dal presidente della federazione per monitorare l’impatto di Covid-19 si è riunito oggi e in considerazione della crescente limitazione dell’accesso alle strutture sportive e della necessità per l’intera popolazione di seguire efficaci misure igieniche è stato deciso di sospendere le competizioni nazionali di calcio e calcio a cinque. La misura si applica dal 13 marzo ed è valida a tempo indeterminato».