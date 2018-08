Una trentina da 30 e lode: anche Emily sogna grazie a Cristiano – FOTO

La super-juventina Emily De Nando sogna con CR7…

Bella, intelligente… e con un cuore così. Non è un personaggio da romanzo, ma potrebbe diventarlo – perché no – Emily De Nando, ventiduenne trentina con la passione per la moda e per la Legge (quella con la L maiuscola). Classe da vendere per la bella Emily, modella che sogna di arrivare fino all’ONU. La vedremo un giorno al tavolo dei grandi? Potrebbe anche darsi. Di grande però, per il momento, ci sono di certo le sue passioni: la fotografia, i viaggi, lo sport… e il bianconero. Non una scelta del tutto casuale. Anzi per niente. «Essendo una grandissima sportiva, una parte del mio cuore non poteva che essere riservata al calcio – ci racconta Emily, che attualmente studia Giurisprudenza a Trento e lavora come modella a Milano – . Sono juventina da sempre perché la Juventus è la squadra per cui tifa mio padre… direi che dovevo innamorarmene per forza!».

Gambe quasi chilometriche, lato B da favola e sguardo ipnotizzante: la De Nando con i suoi quasi 18mila followers su Instagram, sogna insieme al resto del popolo bianconero. Mai come questa volta, i sogni possono diventare realtà… «Mio padre ha fatto di certo una scelta giusta a tifare Juve. Giusta come quella di Cristiano Ronaldo – confessa Emily, pure lei rapita da un sogno portoghese di mezza estate – . Per me tutto questo è il massimo: il mio calciatore preferito che entra a far parte della mia squadra del cuore… Bellissimo!». Bellezza, intelligenza, gran cuore… e pure tutto il resto. A guardare bene Emily potrebbe essere la donna ideale di qualsiasi tifoso bianconero: una trentina da 30 con la lode.