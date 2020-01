Empoli, il club si sta muovendo in questa sessione di mercato e ora vuole affondare il colpo per Ciciretti

L’Empoli è al lavoro per rinforzare la squadra visti i pochi punti raccolti nel campionato di Serie B. Per questo motivo il club toscano si sta muovendo per gli acquisti in entrata e tra i vari nomi c’è anche quello di Ciciretti.

Come riporta Gianlucadimarzio.com le due società sono già in contatto da alcuni giorni ma nel prossimo periodo potrebbe concretizzarsi il tutto.