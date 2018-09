Stando a quanto riporta Sky, il Milan potrebbe non avere Higuain a disposizione contro l’Empoli per un problema fisico

Gonzalo Higuain ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere decisivo segnando domenica il gol del momentaneo vantaggio del Milan sull’Atalanta dopo appena 2 minuti dal fischio d’inizio. Il tecnico Gennaro Gattuso e tutta la rosa lo ritengono un giocatore imprescindibile per la sua capacità di far salire la squadra e ovviamente di segnare con una impareggiabile continuità. L’allenatore rossonero addirittura ha dichiarato che l’argentino è il più forte attaccante al mondo. Il Milan affronterà l’Empoli domani 27 settembre e potrebbe dover far a meno del suo bomber.

Stando a quanto riporta Sky Sport, Gattuso oggi ha provato in allenamento Patrick Cutrone al centro del tridente d’attacco in quanto Higuain ha riscontrato un problema fisico nelle ultime ore. Per i rossoneri perdere il Pipita potrebbe essere una difficoltà difficile da risolvere in quanto anche il giovane centravanti cresciuto nella Primavera ha da poco recuperato da un infortunio. Al momento non è possibile sapere quale sia la gravità del problema fisico che ha colpito Higuain.