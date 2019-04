Empoli-Napoli, infortunio Krunic: problema all’adduttore per il serbo!

Infortunio Krunic: stop per il serbo a causa di un problema all’adduttore. L’Empoli in pensiero per il giocatore

Tegola per l’Empoli: Rade Krunic si ferma durante la gara contro il Napoli! Il serbo è costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Il giocatore ha accusato un fastidio all’adduttore. Cambio forzato per i toscani: Brighi subentra al numero 33.

Le condizioni del giocatore sono incerte, servirà una valutazione dei medici per avere maggiore chiarezza. I tifosi dell’Empoli sono in pensiero: l’adduttore è un muscolo delicato che può creare non pochi problemi ad un calciatore.