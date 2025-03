Eredivisie, Psv Ajax 0-2: il capolavoro di Farioli porta il vantaggio a +9, decidono Klaassen e Traoré - Calcio News 24

La prima in casa della seconda a 8 giornate dal termine del campionato. E 6 punti a dividerle, a segnalare quanto il match odierno fosse importante per determinare i destini dell’Eredivisie. Il significato di Psv-Ajax in scena oggi ad Eindhoven stava tutto nella classifica: una vittoria dei campioni in carica era la conditio sine qua non per rendere avvincente il torneo fino alle ultime battute. Al contrario, il risultato favorevole ai lancieri avrebbe dato la certezza del successo finale, anche se naturalmente si è ancora molto lontani dalla certificazione matematica.

Come sono andati i 90 minuti tra la squadra guidata da Peter Bosz (il giustiziere della Juve in Champions League) e il “nostro” Francesco Farioli, che ha resuscitato un club l’anno scorso precipitato in crisi e oggi totalmente rivitalizzato anche dalle energie espresse dai tanti giovani che ne fanno parte.

Il primo tempo è stato uno spot per il tecnico italiano, che viene monitorato con attenzione da molti club, tra i quali la Roma. L’Ajax lo ha chiuso in vantaggio grazie a una rete dell’ex Inter Klassen, bravo a girarsi verso la porta approfittando di una sponda di testa da parte di Lucas Rosa. Un episodio improvviso, nato da una palla vagante originata da una punizione di Henderson finita sulla barriera. Ma l’Ajax ha meritato di essere avanti per la sicurezza mostrata nella gestione della gara, progressivamente anestetizzata con un possesso sereno e con una partecipazione collettiva che ha fatto girare a vuoto gli avversari. A parte una conclusione iniziale di Noa Lang bloccata da Matheus, il Psv non è riuscito a tradurre in capacità offensiva la supremazia territoriale avuta nei primi 45 minuti. E alcune uscite da dietro della squadra di Amsterdam sono sembrate perfette, almeno fino alla trequarti.

Nella ripresa Bosz ha cambiato la squadra, togliendo Veerman e Til. La mossa ha portato a una prima parte d’assedio, ma la risposta di Farioli è stata rapida e con l’ingresso di Traoré per Berghuis ha trovato la rete dello 0-2 da parte del nuovo entrato. Un gol nato da rinvio del portiere, con conclusione da fuori di Traoré che ha sorpreso Benitez. La gara è di fatto finita qui, al minuto 67. E anche l’Eredivisie, di fatto: Farioli ha fatto un capolavoro, l’Ajax a +9 non può che essere il futuro campione d’Olanda tra qualche settimana