L’ex moglie di Blerim Dzemaili Erjona Sulejmani risponde su Instagram ai followers che le chiedevano della presunta relazione col presidente dell’Inter Steven Zhang

Erjona Sulejmani, ex miss e modella albanese arrivata giovanissima in Italia, è ai più nota soprattutto per essere stata la moglie di Blerim Dzemaili, centrocampista attualmente in forza al Bologna. Tra i due c’è stato qualche tempo fa un turbolento divorzio che ha portato la bella Erjona a voler chiudere definitivamente con il mondo del calcio (video in alto). Definitivamente… o quasi, considerate le voci delle ultime ore che la vedrebbero molto vicina addirittura al giovane presidente cinese dell’Inter Steven Zhang. Il gossip, che ha fatto in breve il giro della rete, sarebbe però destituito di ogni fondamento, come ammesso dalla stessa ex signora Dzemaili, letteralmente invasa su Instagram dalle domande dei followers curiosi.

«Mettiamo in chiaro una cosa: il fatto che tifo Inter da quando ho 10 anni non significa nient’altro che fare la semplice tifosa – ha risposto piccata la Sulejmani in una delle stories su Instagram – . Poi ‘sta cosa sinceramente non so nemmeno da dove l’abbiate tirata fuori». Fine di tutto? Chissà…