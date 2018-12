Erjona Sulejmani ancora al mare: l’ex moglie di Blerim Dzemaili incanta i followers su Instagram con una serie di video e foto decisamente piccanti… se non fosse per quelle mani!

Le vacanze sembrano non finire proprio mai per Erjona Sulejmani, meglio nota ai più come Erjona Dzemaili. L’ormai ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim (che l’ha ufficialmente diffidata dall’utilizzare il proprio cognome) è ancora a mare nonostante l’estate sia effettivamente finita da un pezzo. L’ex modella albanese, dopo l’esperienza televisiva a Temptation Island VIP, si è goduta un periodo di riposo dagli impegni televisivi (diciamo così) in una bella località nemmeno a dirlo marittina spagnola. Insomma, il passaggio dal programma di Simona Ventura a Fuerteventura è stato indolore.

Così la bella Erjona, che da Dzemaili ha avuto un figlio, Luan, ha voluto deliziare tutti i propri followers su Instagram con una serie di video e foto decisamente ammiccanti: in alcuni di questi l’ex miss albanese si copriva il seno, completamente nudo, semplicemente con le mani. A qualcuno verrebbe leggittimamente da urlare: «Su le mani, Sulejmani!».

Erjona Sulejmani, l'ex di Dzemaili si diverte a Fuerteventura -1 pic.twitter.com/PUpjZScmuU — IlGossip (@LInstaGossip) November 13, 2018

Erjona Sulejmani, l'ex di Dzemaili si diverte a Fuerteventura -3 pic.twitter.com/KJjqgRUZji — IlGossip (@LInstaGossip) November 13, 2018