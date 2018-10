Esonero Gattuso: tecnico in bilico dopo la sconfitta con il Betis

Sconfitta pesante per il Milan in Europa League contro il Real Betis: ora il tecnico è in bilico

I due schiaffi presi contro il Betis pesano terribilmente. Non solo per la stagione e la qualificazione (che ora torna in bilico) ma anche per il futuro di Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’Inter, i rossoneri cadono in casa anche contro il Real Betis nella terza giornata di Europa League. Nonostante le rassicurazioni di Leonardo nel pre-partita, Gennaro Gattuso è a rischio esonero. Probabile che la partita di domenica alle 18.00 contro la Sampdoria sia una dead line che la dirigenza rossonera fisserà per la permanenza dell’ex centrocampista sulla panchina del Milan.