Shaquiri e Xhaka hanno portato la Svizzera alla vittoria sulla Serbia ma la loro esultanza riferita all’Albania ha suscitato un vero vespaio

La partita tra Serbia e Svizzera, vinta dagli elvetici per 2 a 1, ha assunto una valenza politica forse inaspettata. In occasione dei due gol segnati rispettivamente da Ganit Xhaka e Xerdan Shaqiri per i rossocrociati, entrambi i giocatori hanno esultato portandosi le mani incrociate al petto. Il gesto è un chiaro riferimento all’aquila a 2 teste presente sulla bandiera dell’Albania. Xhaka e Shaqiri sono di origini kosovare e con questa esultanza hanno voluto dichiarare la loro vicinanza al popolo albanese provocando allo stesso tempo gli avversari serbi. La polemica in realtà è iniziata ben prima della partita tra le due nazionali. L’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic aveva così commentato una foto postata su Instagram da Shaquiri in cui mostrava gli scarpini con la bandiera della Svizzera affiancata a quella del Kosovo: «Se ami tanto il Kosovo, perché hai rifiutato di giocare per quella Nazionale?».