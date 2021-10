Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato della finale di Euro 2020 rispondendo a Bonucci: le sue dichiarazioni

Gareth Southgate risponde a Leonardo Bonucci che aveva svelato un retroscena con Declan Rice prima della finale di Euro 2020. Le sue parole in conferenza stampa.

«Dovevamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi. Ma la partita è stata un pareggio, dobbiamo ricordarci di questo. Anche se hanno meritato di vincere il trofeo, non credo che quell’episodio sia stato decisivo. Rice? Credo che devi sempre pensare a ciò che dici pubblicamente, perché può essere usato come stimolo dal tuo avversario. Lo abbiamo fatto anche noi in passato e ci è servito. A volte certe cose, prese fuori contesto, sembrano più provocatorie di quanto lo siano. Se fosse così sono sicuro che Rice ha imparato la lezione».