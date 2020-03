Euro 2021: gironi, date e formula del torneo continentale con partite in programma in 12 città diverse

Euro 2021 sarà la prima competizione continentale itinerante. Il torneo era inizialmente previsto dal 12 giugno al 12 luglio 2020 in dodici città diverse, ma in seguito all’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, estesasi in poco tempo a tutto il Vecchio continente, è stato rinviato al 2021. La manifestazione dovrebbe dunque giocarsi dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Ad ospitare le partite del torneo saranno Roma, Baku, San Pietroburgo, Copenhagen, Amsterdam, Bucarest, Londra (dove al Wembley Stadium si terrà la finale), Glasgow, Bilbao, Dublino, Monaco di Baviera e Budapest.

Per l’Europeo 2021 non ci saranno Nazionali qualificate di diritto al torneo, come sempre riservato alle nazioni ospitanti. Le qualificazioni per la prossima competizione continentale si sono giocate da marzo a novembre 2019 e hanno espresso 20 delle 24 partecipanti alla fase finale della competizione, con la qualificazione delle prime due classificate dei dieci gruppi.

Altre quattro Nazionali si qualificheranno attraverso la nuova UEFA Nations League, con gli spareggi previsti inizialmente a marzo 2020 e che saranno anch’essi ricalendarizzati. Nel caso di vittoria in Nations League di Nazionali già qualificate per Euro 2021, l’accesso al torneo itinerante verrà riservato alle selezioni della Nations League con la migliore posizione nel ranking Fifa.

Euro 2021: date qualificazioni e sorteggi

2 dicembre 2018 : Sorteggio gironi qualificazione

: Sorteggio gironi qualificazione 21-26 marzo, 7-8 e 10-11 giugno, 5-10 settembre, 10-15 ottobre e 14-19 novembre 2019 : Giornate fase a gironi qualificazione

: Giornate fase a gironi qualificazione 22 novembre 2019 : Sorteggio spareggi qualificazione

: Sorteggio spareggi qualificazione 30 novembre 2019 : Sorteggio gironi Euro 2021

: Sorteggio gironi Euro 2021 Inizio giugno 2020: Spareggi qualificazione

Le partite dell’Italia nelle qualificazioni

Italia-Finlandia – Sabato 23 marzo 2019

Italia-Liechtenstein – Martedì 26 marzo 2019

Grecia-Italia – Sabato 8 giugno 2019

Italia-Bosnia – Martedì 11 giugno 2019

Armenia-Italia – Giovedì 5 settembre 2019

Finlandia-Finlandia – Domenica 8 settembre 2019

Italia-Grecia – Sabato 12 ottobre 2019

Liechtenstein -Italia – Martedì 15 ottobre 2019

Bosnia-Italia – Venerdì 15 novembre 2019

Italia-Armenia – Lunedì 18 novembre 2019

Fase Finale Euro 2021, quando e dove si svolgerà il sorteggio

Il sorteggio della fase finale di Euro 2021 si è tenuto sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 presso il ROMEXPO di Bucarest, in Romania.

Squadre partecipanti al sorteggio

Al sorteggio della fase finale di Euro 2021 hanno partecipato le 20 squadre qualificate mediante le Qualificazioni, ovvero le prime 2 Nazionali classificate di ciascuno dei 10 gironi, più le 4 Nazionali vincitrici degli spareggi, le quali sono state identificate come ‘vincitrici spareggio 1-4’ nell’urna, visto che saranno note soltanto a marzo 2020.

Queste le squadre che finora si sono conquistate il diritto di partecipare al sorteggio:

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca

Finlandia

Francia

Galles

Germania

Inghilterra

ITALIA

Olanda

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Russia

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Come funzionerà il sorteggio?

Il sorteggio ha suddiviso le 24 Nazionali partecipanti alla fase finale di Euro 2021 in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Le Nazionali dei Paesi ospitanti sono state pre-inserite nei Gironi che esse stesse ospiteranno, per fare in modo che giochino in casa almeno le prime 2 partite, secondo il seguente schema:

Gruppo A: ITALIA, Azerbaigian

Gruppo B: Russia, Danimarca

Gruppo C: Olanda, Romania

Gruppo D: Inghilterra, Scozia

Gruppo E: Spagna, Repubblica d’Irlanda

Gruppo F: Germania, Ungheria

Se dovesse verificarsi che entrambe le Nazionali ospitanti di un Girone dovessero qualificarsi, si svolgerà un sorteggio per determinare quale giocherà in casa lo scontro diretto. Ne consegue che se una delle Nazioni ospitanti andasse agli spareggi, potrebbe rivelarsi necessario un ulteriore sorteggio per la fase finale dopo il completamento di tali partite.

Ad effettuare materialmente il sorteggio di Euro 2021 saranno 11 leggende che hanno già vinto gli Europei: Iker Casillas, Lahm, Ricardo Carvalho, Sivebaek, Desailly, Ruud Gullit, Zagorakis, Poborsky, João Mario e Arshavin più Francesco Totti, finalista nell’edizione del 2000.

Fasce sorteggio Euro 2021

Le fasce del sorteggio sono determinate sulla base del rendimento delle varie Nazionali durante le qualificazioni e non come avveniva in passato in base al ranking FIFA o UEFA.

I criteri utilizzati nello specifico sono:

posizione finale del girone

punti

differenza reti

goal segnati

goal segnati fuori casa

numero di vittorie

numero di vittorie in trasferta

minor numero di punti per sanzioni disciplinari (3 punti per espulsione o doppia ammonizione, 1 punto per ammonizione per giocatore in una singola partita)

posizione nella classifica generale della UEFA Nations League

Sulla base di questi parametri, sono state definite le seguenti fasce:

Fascia 1 – Teste di Serie

ITALIA

Belgio

Inghilterra

Ucraina

Spagna

Germania

Fascia 2

Svizzera

Croazia

Russia

Francia

Olanda

Polonia

Fascia 3

Turchia

Austria

Danimarca

Svezia

Portogallo

Repubblica Ceca

Fascia 4

Finlandia

Galles

Vincitrice Playoff 1

Vincitrice Playoff 2

Vincitrice Playoff 3

Vincitrice Playoff 4

L’Italia ha la certezza di non dover affrontare Belgio, Inghilterra, Ucraina e Spagna, ovvero le altre teste di serie, ma anche Russia, Danimarca Germania e Olanda, che sono state inserite in altri gironi in virtù della presenza di un proprio stadio all’interno del torneo. Gli spauracchi principali degli Azzurri sono quindi rappresentati da Spagna e Portogallo.

Sorteggio playoff Euro 2021

Prima di definire i 6 gironi di Euro 2021, un sorteggio venerdì 22 novembre ha stabilito la composizione dei 4 gruppi dei playoff da cui usciranno le ultime 4 qualificate per Euro 2021. Questo l’esito dell’urna:

Gruppo Playoff A: Islanda, Romania*, Bulgaria*, Ungheria*

Gruppo Playoff B: Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord

Gruppo Playoff C: Scozia, Norvegia, Serbia, Israele*

Gruppo Playoff D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

*Inserite per sorteggio

Le date dei playoff

22/11/2019: Sorteggio spareggi

Giugno 2020: Semifinali spareggi

Giugno 2020: Finali spareggi

Regole sorteggio

Prima del sorteggio, sono state definite alcune regole preliminari, che fanno sì che i Gruppi siano in larga parte già stabiliti:

Se a vincere lo spareggio del Gruppo A fosse la Romania, quest’ultima sarebbe inserita nel Gruppo C di Euro 2021;

La vincitrice dello spareggio del Gruppo B sarà inserita nel Gruppo E di Euro 2021;

La vincitrice dello spareggio del Gruppo C sarà inserita nel Gruppo D di Euro 2021;

Se Islanda, Bulgaria o Ungheria dovessero vincere lo spareggio del Gruppo A, la vincitrice dello spareggio del Gruppo D completerebbe il Gruppo C di Euro 2021. Se invece a vincere lo spareggio del Gruppo A fosse la Romania, la vincitrice dello spareggio del Gruppo D completerebbe il Gruppo F di Euro 2021.

Gironi Euro 2021

Il sorteggio di Bucarest ha disegnato i seguenti gironi per Euro 2021:

GIRONE A (città ospitanti: Roma, Baku)

Turchia

ITALIA

Galles

Svizzera

GIRONE B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

GIRONE C (Amsterdam, Bucarest)

Olanda

Ucraina

Austria

Vincente playoff A o D

GIRONE D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Croazia

Vincente playoff C

Repubblica Ceca

GIRONE E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Svezia

Polonia

Vincente playoff B

GIRONE F (Monaco, Budapest)

Vincente playoff A o D

Portogallo

Francia

Germania

Formula Euro 2021

Il format della fase finale degli Europei sarà uguale a quello di Euro 2016. Nei sei gironi da quattro squadre previsti, le prime due classificate di ciascuno si qualificheranno per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Le Nazionali dei paesi ospitanti che si qualificheranno per le fasi finali giocheranno due gare della fase a gironi in casa, ma ciò potrebbe non ripetersi nella fase a eliminazione diretta.

In ognuno dei sei gironi potranno essere inserite un massimo di due Nazionali dei paesi ospitanti. La partita inaugurale si sarebbe dovuta disputare allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno alle ore 21. Successivamente erano in programma da due a quattro partite al giorno sino al 24 giugno. Il 25 e il 26 giugno 2020 erano previsti giorni di riposo, fino all’inizio degli ottavi di finale. Le date del prossimo Europeo di calcio saranno ridefinite appena sarà reso noto dall’UEFA il nuovo Calendario.

Gironi e città Euro 2021

Girone A: Roma (12, 17 e 21 giugno) e Baku

Roma (12, 17 e 21 giugno) e Baku Girone B: San Pietroburgo e Copenaghen

San Pietroburgo e Copenaghen Girone C: Amsterdam e Bucarest

Amsterdam e Bucarest Girone D: Londra e Glasgow

Londra e Glasgow Girone E: Bilbao e Dublino

Bilbao e Dublino Girone F: Monaco di Baviera e Budapest

Stadi Euro 2021

Tre gare della fase a gironi, ottavo di finale – Euro 2021

Baku, Azerbaigian : Olimpiya Stadionu

: Olimpiya Stadionu Monaco, Germania : Allianz Arena

: Allianz Arena Roma, Italia : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico San Pietroburgo, Russia: Stadio San Pietroburgo

Tre gare fase a gironi, quarto di finale – Euro 2021

Amsterdam, Olanda : Johan Cruijff Arena

: Johan Cruijff Arena Bilbao, Spagna : Stadio San Mamés

: Stadio San Mamés Bucarest, Romania : National Arena

: National Arena Budapest, Ungheria : Puskás Arena

: Puskás Arena Copenhagen, Danimarca : Parken Stadium

: Parken Stadium Dublino, Repubblica d’Irlanda : Dublin Arena

: Dublin Arena Glasgow, Scozia: Hampden Park

Calendario Euro 2021

Il torneo è stato rinviato al 2021, di conseguenza le date e gli orari delle partite saranno aggiornati non appena sarà reso noto il nuovo calendario della competizione.

Fase a Gironi, 1ª giornata

GRUPPO A

Venerdì 11 giugno, Roma, ore 21.00, ITALIA-Turchia (gara inaugurale)

Sabato 12 giugno, Baku, ore 15.00, Galles-Svizzera

GRUPPO B

Sabato 12 giugno, Copenaghen, ore 18.00, Danimarca-Finlandia

Sabato 12 giugno, San Pietroburgo, ore 21.00, Belgio-Russia

GRUPPO C

Domenica 13 giugno, Bucarest, ore 18.00, Austria-Squadra da definire

Domenica 13 giugno, Amsterdam, ore 21.00, Olanda-Ucraina

GRUPPO D

Domenica 13 giugno, Londra, ore 15.00, Inghilterra-Croazia

Lunedì 14 giugno, Glasgow, ore 15.00, Squadra da definire-Repubblica Ceca

GRUPPO E

Lunedì 14 giugno, Dublino, ore 18.00, Polonia-Squadra da definire

Lunedì 14 giugno, Bilbao, ore 21.00, Spagna-Svezia

GRUPPO F

Martedì 15 giugno, Budapest, ore 18.00, Squadra da definire-Portogallo

Martedì 15 giugno, Monaco, ore 21.00, Francia-Germania

Fase a Gironi, 2ª giornata

GRUPPO A

Mercoledì 16 giugno, Baku, ore 18.00, Turchia-Galles

Mercoledì 16 giugno, Roma, ore 21.00, ITALIA-Svizzera

GRUPPO B

Mercoledì 16 giugno, San Pietroburgo, ore 15.00, Finlandia-Russia

Giovedì 17 giugno, Copenaghen, ore 18.00, Danimarca-Belgio

GRUPPO C

Giovedì 17 giugno, Bucarest, ore 15.00, Ucraina-Squadra da definire

Giovedì 17 giugno, Amsterdam, ore 21.00, Olanda-Austria

GRUPPO D

Venerdì 18 giugno, Londra, ore 21.00, Inghilterra-Squadra da definire

Venerdì 18 giugno, Glasgow, ore 18.00, Croazia-Repubblica Ceca

GRUPPO E

Venerdì 18 giugno, Dublino, ore 15.00, Svezia-Squadra da definire

Sabato 19 giugno, Bilbao, ore 21.00, Spagna-Polonia

GRUPPO F

Sabato 19 giugno, ore 15.00, Squadra da definire-Francia

Sabato 19 giugno, Monaco, ore 18.00, Portogallo-Germania

Fase a Gironi, 3ª Giornata

GRUPPO A

Domenica 20 giugno, Roma, ore 18.00, ITALIA-Galles

Domenica 20 giugno, Baku, ore 18.00, Svizzera-Turchia

GRUPPO B

Lunedì 21 giugno, Copenaghen, ore 21.00, Russia-Danimarca

Lunedì 21 giugno, San Pietroburgo, ore 21.00, Finlandia-Belgio

GRUPPO C

Lunedì 21 giugno, Amsterdam, ore 18.00, Squadra da definire-Olanda

Lunedì 21 giugno, Bucarest, ore 18.00, Ucraina-Austria

GRUPPO D

Martedì 22 giugno, Londra, ore 21.00, Repubblica Ceca-Inghilterra

Martedì 22 giugno, Glasgow, ore 21.00, Croazia-Squadra da definire

GRUPPO E

Mercoledì 23 giugno, Bilbao, ore 18.00, Squadra da definire-Spagna

Mercoledì 23 giugno, Dublino, ore 18.00, Svezia-Polonia

GRUPPO F

Giovedì 24 giugno, Budapest, ore 18.00, Portogallo-Francia

Giovedì 24 giugno, Monaco, ore 21.00, Germania-Squadra da definire

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno

1: Amsterdam, ore 18.00, 2A – 2B

2: Londra, ore 21.00, 1A – 2C

Domenica 27 giugno

3: Budapest, ore 18.00, 1C – 3D/E/F

4: Bilbao, ore 21.00, 1B – 3A/D/E/F

Lunedì 28 giugno

5: Copenaghen, ore 18.00, 2D – 2E

6: Bucarest, ore 21.00, 1F – 3A/B/C

Martedì 29 giugno

7: Dublino, ore 18.00, 1D – 2F

8: Glasgow, ore 21.00, 1E – 3A/B/C/D

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio

QF1: San Pietroburgo, ore 18.00, Vincente 5 – Vincente 6

QF2: Monaco di Baviera, ore 21.00, Vincente 3 – Vincente 1

Sabato 3 luglio

QF3: Baku, ore 18.00, Vincente 4 – Vincente 2

QF4: Roma, ore 21.00, Vincente 7 – Vincente 8

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio

SF1: Londra, ore 21.00, Vincente QF1 – Vincente QF2

Mercoledì 7 luglio

SF2: Londra, ore 21.00, Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE EURO 2021