Everton, l’infortunato André Gomes ringrazia i tifosi per i messaggi

Lacrime per André Gomes per l’affetto dimostrato dai tifosi dell’Everton dopo l’infortunio: le parole del giocatore

L’Everton ha pubblicato un video sui propri canali social in cui André Gomes legge le lettere dei tifosi dei Toffees, che gli augurano un buon rientro. Ecco le dichiarazioni commosse del portoghese.

«Ho un sacco di lettere qui, cercherò di prendermi il tempo a casa per riuscire a leggere tutti i messaggi. Sinceramente ragazzi, è quasi incredibile. Quello che avete fatto mi ha emozionato e commosso. Vorrei ringraziarvi tutti. Tornerò sicuramente più forte e voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati all’inizio della stagione. E ancora, ancora una volta, grazie di tutto».

😢 | Things got a bit emotional when André Gomes sat down to open the hundreds of letters of support you sent in following his injury…

“To everyone, thank you.” 💙

FULL 🎥: https://t.co/3ESTXV2OMR pic.twitter.com/MV6N9mCVRl

— Everton (@Everton) November 27, 2019