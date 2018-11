L’ex di Dybala: «Le mie amiche lo hanno visto con un’altra» – VIDEO e FOTO

Il racconto di Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata storica di Paulo Dybala, da Barbara D’Urso. Dagli inizi della relazione in Argentina fino alla brusca rottura: questione di corna?

Da qualche mese Paulo Dybala è nuovamente felice al fianco della bella Oriana Sabatini (auguri e figli maschi), c’è però chi non dimentica il passato nemmeno tanto lontano. Lei è Antonella Cavalieri, storica ex dell’attaccante della Juventus, con cui le cose nell’ultimo periodo non è che fossero andate propriamente per il meglio. Lo ha raccontato la stessa Antonella l’altro giorno nel corso di una intervista per Domenica Live su Canale 5: «Ci siamo conosciuti quando avevamo 18 anni in Argentina. Lui non era ancora famoso ed io studiavo all’università. Quando stavamo insieme sul web ogni giorno usciva la notizia di una donna diversa vista con lui e Paulo diceva che avrei dovuto abituarmici».

Insomma, una questione di corna (perché è sempre una questione di corna) secondo la Cavalieri. «Io non l’ho mai visto personalmente con un’altra, però le mie amiche sì – ha raccontato Antonella nel discretissimo salotto (avoja!) di Barbara D’Urso – . Non l’ho lasciato io alla fine, lo abbiamo deciso insieme ed è successo a marzo. In realtà ci eravamo già lasciati a giugno dell’anno scorso, poi però avevamo deciso di riprovarci». Anche all’epoca si parlava di tradimenti, ma è un capitolo ormai passato… «Non credo che Paulo mi amasse più ormai, ora sto meglio. Non so come stia, non l’ho più sentito da quando ci siamo lasciati. Se mi ha mai dedicato un gol? No, mai: glielo dicevo spesso scherzando. E pensare che lui di gol ne fa tanti… Però non sono arrabbiata con Dybala: le storie d’amore finiscono. Ad oggi non sono fidanzata». Oh, se qualcuno volesse proporsi…