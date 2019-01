Dal Milan al calendario: Fabiana è tanta roba! – VIDEO e FOTO

La super tifosa del Milan Fabiana Britto protagonista del calendario 2019 in golden edition di For Men Magazine: la playmate brasiliana ci racconta la propria passione rossonera

Forme da panico e sangue caliente, un nome e una garanzia: Fabiana Britto, anche in Italia, ha fatto razzia di cuori. La playmate brasiliana, super-tifosa del Milan e già protagonista di alcuni scatti sexy in maglia rossonera (leggi anche: FABIANA BRITTO SEXY PER IL SUO MILAN – VIDEO E FOTO), adesso punta a diventare un vero e proprio personaggio di punta dello showbiz. Merito anche di un calendario in golden edition, quello creato da For Men Magazine per celebrare i suoi 15 anni nel 2019: «Era la prima volta che mi cimentavo in un calendario, in passato avevo già fatto degli scatti sexy per alcune riviste, come Playboy, ma questa è stata una cosa completamente diversa – ha confessato Fabiana – . Sono felice di approdare nelle case degli italiani, anche perché fare queste foto non è stato semplice: eravamo in una casa a Torino, in montagna, e faceva un freddo…».

Alla presentazione degli scatti (che si annunciano una vera e propria bomba) avvenuta presso una discoteca di Milano, anche il presidente del Torino Urbano Cairo (editore di For Men Magazine, rivista che quest’anno ha voluto strafare con l’uscita di ben due calendari. Leggi anche: MANUELA FERRERA E IL CALENDARIO DEL 2019 – VIDEO E FOTO). Nonostante la vicinanza al numero uno granata, Fabiana non rinnega però la propria fede esclusivamente rossonera: «Io sono sempre stata una gran tifosa di Ronaldinho e quando lui è approdato al Milan, lì è iniziato il mio amore per il Diavolo – ci racconta la Britto – . Nel Milan del resto sono passati tantissimi grandissimi calciatori brasiliani: Ronaldo, Rivaldo, Kakà, Pato, Roque Junior, Cafu e Dida, che conosco anche personalmente… Insomma io amo i rossoneri e la loro storia». Un amore pienamente contraccambiato dai tifosi milanisti si direbbe. Davvero tanta tanta roba…