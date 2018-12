La Playmate brasiliana Fabiana Britto più sensuale che mai per il suo Milan

Sensuale, esplosiva e… milanista. La Playmate brasiliana Fabiana Britto, divenuta famosa in Italia come la “ragazza VAR” di Quelli che il Calcio, regala ai tifosi rossoneri una serie di foto e pose bollenti su Instagram con la maglia dei propri idoli sulle spalle. Il numero è quello dei grandi fantasisti verdeoro del passato: 10. Come il voto che diamo a Fabiana Britto.