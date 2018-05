Una bomba viola sta per esplodere: l’ex ginnasta Fanny… è hot! – FOTO

Il mondo viola della sensualissima Fanny Armi

Una sensualità esplosiva trattenuta in un fisico tonico da ginnasta: Fanny non è semplicemente ciò che appare, ma anche molto di più. La fisicità imponente, a tratti quasi erotica, nasconde in realtà un passato da sportiva ad altissimi livelli: sarà anche per questo motivo che la Armi, toscana doc con la passione per la danza ed il teatro, si è imposta all’attenzione dei social negli ultimi mesi. Le sue foto audaci dicono tanto di lei, ma non proprio tutto… Perché Fanny, modella e performer acrobatica per locali classe 1990, ad appena quattro anni era già in pedana: la ginnastica artistica è stata fino ai 18 anni il suo pane quotidiano, con risultati decisamente sopra la media (come un terzo posto ai campionati individuali italiani del 2005, un secondo nel 2006 ed un primo nel 2007). Poi la svolta: dapprima sulle navi da crociera, quindi per eventi e serate in tutta Italia e all’estero.

Da dieci anni la Armi lavora anche come modella, posando per diversi fotografi. La passione per l’attività fisica e per la palestra è comunque rimasta, ma anche quella per il buon cibo. E poi… Poi c’è la Fiorentina ovviamente: la squadra del cuore. Sì, perché tra un esibizione ed un allenamento mirato, la Fanny trova anche il tempo per seguire le gesta viola: «Amo la Fiorentina dai tempi di Gabriel Batistuta e Manuel Rui Costa, in casa mia si è sempre respirata passione nei confronti della maglia viola – ci racconta la bella ex ginnasta toscana, tradendo una certa emozione – . Ho amato follemente l’amore che la Curva Fiesole riversava nei confronti della squadra ogni domenica negli anni d’oro della Fiorentina, quando si lottava in Europa e per lo Scudetto. Devo dire che non ho mai creduto troppo nella famiglia Della Valle, ma mi auguro di poter tornare a sognare come quando ero bambina: vorrei riscoprire quelle emozioni che al Franchi da un po’ non si respirano più». Del resto, a una come lei risulta quasi impossibile dire di no. Giusto?

