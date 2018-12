L’ex Velina Federica Nargi di nuovo in attesa di un bebé dall’attaccante del Sassuolo Matri: l’annuncio via Instagram

La voce insistente circolava già da un po’ di settimane, ma è stata confermata direttamente dalla diretta interessata con tanto di foto del pancione in bella vista: Federica Nargi è di nuovo incinta. L’ex Velina aspetta il suo secondogenito dall’attaccante del Sassuolo, ex Juventus e Milan, Alessandro Matri. Con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, la Nargi ha dato il lieto annuncio, che già mormoravano da diverso tempo: «Una vita felice deve essere piena d’amore! Superfamily», con tanto di tag al buon Matri, che evidentemente ha svolto ancora una volta al meglio il proprio lavoro nonostante veda un po’ più di rado il campo rispetto al recente passato (o magari sarà proprio per quello).

Il messaggio è stato poi ripreso dallo stesso giocatore del Sassuolo, che ha scritto: «More and more love. Aspettando te». Tanto amore insomma e del resto la coppia, tra le più gossippate del mondo del calcio, ha già avuto una figlia, Sofia, nata nel 2016. Matri e la Nargi stanno insieme ormai già da quasi un decennio, sin dai tempi in cui lei zompettava sul bancone di Striscia la Notizia e lui era un emergente attaccante in quel di Cagliari. Per il momento ancora non si parla di matrimonio, ma date tempo al tempo ed arriveranno adesso pure i fiori d’arancio.